Tennis : McEnroe et les adversaires de Federer et Nadal: «On a même dû tirer à pile ou face»

Je ne sais pas s’il a besoin d’un quelconque conseil, il a l’air d’être plutôt en bonne position pour ce qui est des projets qu’il a en cours. J’ai entendu dire qu’il était engagé dans pas mal de choses hors des courts. Évidemment, ça laissera un vide (dans sa vie) qui ne sera jamais comblé. Comme la façon dont il a remporté Wimbledon et l’US Open, il l’a fait si souvent et si tard dans sa carrière, ce qui est incroyable. Je repense à la façon dont il avait quitté Wimbledon il y a six ans en boitant, il n’a pas joué pendant six mois et il a fini par regagner trois grands chelems dans les dix-huit mois qui ont suivi et il a eu des balles de matches contre Novak à Wimbledon, deux même (en finale en 2019). C’est au-delà de l’imaginable ce que lui et les deux autres gars (Nadal et Djokovic) ont fait. Il n’a pas besoin de mes conseils. C’est la classe absolue, on le sait tous. Il adore le sport, c’est une des raisons pour lesquelles il a tant gagné. J’espère, et je crois, qu’il restera impliqué d’une façon ou d’une autre. Je ne sais pas sous quelle forme et il ne le sait probablement pas non plus, parce que je pense que, jusqu’à récemment, il espérait continuer à jouer.