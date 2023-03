Les stars de Youtube McFly & Carlito appuient sur pause

France : McFly & Carlito se mettent en pause de YouTube

«Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux invités, aux concepts, qu’on a tant aimée et tant pratiquée, n’a plus le même goût car elle est devenue la norme. Cette course effrénée est d’autant plus fatigante qu’elle n’est plus inédite ou nouvelle», a regretté McFly, David Coscas de son vrai nom, sur Instagram samedi 4 mars 2023. Le Français de 36 ans a ajouté que la naissance du troisième enfant de son compère, Raphaël Carlier, a également pesé sur la décision: «Cette période est plus que nécessaire pour prendre du recul, se réinventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis plus simplement.» Les deux hommes ne vont pas disparaître totalement pour autant. McFly a annoncé que le duo avait déjà «plusieurs idées» dont une qui le séduisait «beaucoup». «Mais pour ça il faut savoir dire «stop» pendant un temps et s’y consacrer», a-t-il conclu en ajoutant un «à bientôt».