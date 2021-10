McFly et Carlito donnent des détails sur leur album

France : McFly et Carlito annoncent un album et une tournée

Après le titre «Je scrolle», les deux youtubeurs ont annoncé la tracklist de leur futur disque et dévoilé qu’ils partiraient en tournée.

Après une vidéo avec Emmanuel Macron, un vol avec la patrouille de France et même une traversée de la Méditerranée à la rame, McFly et Carlito s’attaquent à un nouveau domaine: la musique. Enfin, comme le duo l’a indiqué sur YouTube, il ne s’agit pas tout à fait d’une nouveauté. David Coscas et Raphaël Carlier – leur vrai nom – sont en effet musiciens et faisaient du rock et du punk ensemble à l’époque du lycée.