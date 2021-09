France : McFly et Carlito ont traversé la Méditerranée à la rame

Les deux youtubeurs ont réussi un sacré exploit en ramant pendant plus de 65 heures entre Mandelieu et la Corse.

Ils l’ont fait! Après une année de préparation, durant laquelle ils ont tourné une vidéo avec Emmanuel Macron et volé avec la Patrouille de France, McFly et Carlito relevé le défi de traverser une partie de la mer Méditerranée à la rame. «3 jours et 2 nuits. Merci infiniment pour votre soutien. 65 heures de vidéo à dérusher», écrit Carlito sur Instagram en légende de plusieurs photos de leur exploit.

Le défi de traverser la Méditerranée leur avait été lancée par les youtubeurs Michou et Inoxtag en septembre 2020 après un épisode de YouTube Warrior. Juste avant leur départ, McFly et Carlito ont ouvert une cagnotte au profit de la Société nationale de sauvetage en mer et ont déjà récolté plus de 5’700 euros. Il est encore possible de faire un don.