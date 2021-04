MMA - McGregor rachète le pub dans lequel il avait frappé un client

Victime de la gauche du « Notorious » , Desmond Keogh a vait expliqué le déroulé de la scène au «Irish Mirror» : «J'étais assis en train de boire quelques pintes et de m'occuper de mes affaires quand McGregor est entré et a offert à tout le monde un verre de son whisky. «Certains ont accepté, mais moi je ne bois pas de shots. Conor a insisté et, quand j'ai refusé une deuxième fois, il m'a frappé sur le côté du visage. Sur le moment, je n'ai pas ressenti la douleur, mais le lendemain j'étais en morceaux. » Il a ajouté: « Mon visage était très endolori. J'étais très secoué et je n'ai pas quitté la maison pendant des jours. »