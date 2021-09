Baseball - McGregor réalise le pire lancer de l’année

Conor McGregor adore faire le show et qu’on parle de lui. Certainement une manière de faire oublier son dernier passage dans l’octogone de l’UFC, en juillet, avec à la clé une défaite face à Dustin Poirier, une blessure à la jambe et une sortie de la cage sur une civière.

Ce revers, énormément commenté et moqué sur les réseaux sociaux, n’a en rien calmé l’Irlandais de 33 ans. Il a tout sauf fait profil bas et continue son tour des États-Unis et des grands stades, en guise de rééducation. Après avoir assisté au match de football américain entre les Los Angeles Dodgers et les Dallas Cowboys, il a été invité cette semaine par les Chicago Cubs.