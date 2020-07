Football

McGregor s’essaie au ballon rond

La star irlandaise du MMA, retraitée des rings depuis moins de deux mois, a montré ses talents de finisseur devant le but.

Cela fait six mois que Conor McGregor (32 a n s) n ’a plus combattu. Depuis, l’Irlandais a annoncé sa retraite début juin. Et dans l’attente d’un hypothétique retour, il profite de son temps libre pour s’adonner à quelques petits plaisirs. Dont le football.