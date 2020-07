Horlogerie

MCH présente la plateforme qui remplacera Baselworld

Baptisée «Houruniverse», elle veut un lieu de rencontre entre entreprises et clients et se tiendra en avril 2021, en concordance avec les salons horlogers de Genève.

«Baselworld», ici en 2019, était la grand-messe la plus importante dans le secteur horloger au niveau mondial.

L'organisateur de foires et salon MCH Group a présenté un premier concept pour une nouvelle plateforme destinée à l'horlogerie, la bijouterie et les pierres précieuses. Elle sera baptisée «Houruniverse». Le nouvel évènement se veut un lieu de rencontre entre entreprises et clients, qui remplacera l'ancienne foire-phare Baselworld.