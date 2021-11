Mckenna Grace, entre musique et ciné

Mckenna aimerait pouvoir concilier ses deux passions: la musique et jouer la comédie.

Elle n’a que 15 ans, mais déjà une carrière à rendre jaloux de nombreuses actrices. À la télé comme au cinéma, elle enchaîne feuilletons et films depuis déjà une décennie avec des partenaires comme Chris Evans et Margot Robbie ou des réalisateurs comme Steven Spielberg. Mckenna Grace vient aussi de se lancer dans une carrière de chanteuse. Rencontre.

Avec des séries comme «Young Sheldon» ou «La servante écarlate», ou des films comme «Captain Marvel», vous êtes l’une des jeunes actrices les plus demandées de Hollywood. Quel est votre secret?

Le secret est que je ne considère pas cela comme un travail, mais une passion. On me demande souvent si je ne préférerais pas m’amuser, faire du vélo, aller voir les boutiques de fringues… La réponse est «non». J’aime l’ambiance des studios de cinéma.

Oui, et c’est d’autant plus cool qu’il y a deux scènes cachées au milieu du générique, donc les spectateurs restent assis et écoutent ma chanson (rire).