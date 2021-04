Deux Basques au coude-à-coude! Ion Izagirre (Astana), vainqueur du Tour du Pays basque en 2019, s’est montré le plus rapide de l’échappée pour remporter la 4e étape jeudi à Fontarrabie, avec une demi-roue d’avance sur Pello Bilbao (Bahrein).

Le coureur américain Brandon McNulty (UAE), membre de l’échappée lui aussi et 3e de l’étape, s’empare du maillot de leader avec 23 secondes d’avance au général sur le Slovène Primoz Roglic, arrivé avec le groupe des favoris cinquante secondes plus tard, dans lequel le Bernois Gino Mäder avait aussi pris place.

Dans la dernière montée

À la fin de la plus longue étape de la semaine basque (189 km), l’échappée finale, organisée autour de six coureurs, s’est formée dans la dernière montée du jour, dans les rampes d’Erlaitz avec ses 10,4% de moyenne à environ 25 km de l’arrivée, et s’est terminée au sprint dans les rues de Fontarrabie.