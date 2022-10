Noah Centineo n'ose pas se battre contre The Rock

Noah Centineo : «Me battre contre The Rock? Je me ferais tuer!»

Noah Centineo,(à g.) et Dwayne Johnson à la première mondiale de «Black Adam», le 12 octobre 2022, à New York. REUTERS

Physiquement, il est méconnaissable. Noah a pris près de 20 kilos de muscles pour tenir tête à Dwayne «The Rock» Johnson sur grand écran dans «Black Adam». L’acteur américain de 26 ans fait ainsi son entrée dans l’univers des superhéros en incarnant Atom Smasher, membre de la Justice Society of America, dans ce film plein d’action et de cascades qui sort au cinéma le 19 octobre 2022.

Vous vous êtes entraîné durant plus d’un an avec différents champions d’arts martiaux. Pourquoi?

J’ai bossé mon corps avec trois entraîneurs différents dont Adel Altamimi, un Irakien ceinture noire de karaté qui m’a tellement poussé à me dépasser que j’ai vite appris à surmonter la douleur (rires). Je me suis pris des coups de tous les côtés, mais c’était nécessaire pour me préparer à entrer dans la peau d’Atom Smasher. Ce n’est pas la première fois que je fais de la gym avant un film, mais jamais comme ça! Honnêtement, je ne voulais surtout pas avoir l’air d’une crevette à côté de Dwayne Johnson (rires). Il est tellement musclé que je devais faire le maximum pour prendre du volume.

Dans «Black Adam», votre personnage se bat contre Dwayne Johnson. Est-ce que vous pourriez vous battre contre The Rock sur un ring dans un match de catch?

Me battre contre The Rock? Je me ferais tuer! Le gars est une montagne de muscles, un champion de catch et le plus grand professionnel que je n’ai jamais approché dans des scènes d’action. Je n’oserais jamais le défier sur un ring. Heureusement qu’il est un gars adorable et bienveillant qui m’a accueilli à bras ouverts sur le tournage.

Que peut-on attendre de ce film?

Une nouvelle approche d’un blockbuster de superhéros, plus sombre et différente de tout ce qu’on a vu jusque-là. J’espère que les fans iront même voir «Black Adam» plusieurs fois au cinéma.

Êtes-vous heureux de laisser derrière vous les rôles d’adolescent qui ont fait votre succès?