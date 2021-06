Neuchâtel - «Me faire quitter la Suisse, c’est me tuer»

Mais le point focal de l’accusation est ailleurs: Mounia est accusée d’avoir encouragé et incité Alexandra à se prostituer. Si la prostitution est licite, le législateur punit l’encouragement à cette activité. Mounia est aussi accusée d’avoir bénéficié de l’argent des passes d’Alexandra entre février 2012 et février 2017. La prostitution lui aurait ainsi rapporté au moins au moins 270’000 francs. «Une partie de cet argent était envoyée au Maroc via des agences de transferts de fonds», estime la procureure.

Mais pour Mounia et son avocate, l’apparent abattement moral de la plaignante est feint. Tout ne serait que simagrée. «Jusqu’où pouvez-vous aller pour que ma cliente aille en prison?» a taclé Me Brigitte Lembwadio Kanyama. «Elle habitait chez moi. Elle connaît mon passé pénal et s’en sert aujourd’hui pour me nuire car elle sait que j’ai été condamnée avec sursis. Elle a aussi contacté mon ex-mari et l’ex-époux de ma sœur. Ce n’est pas trop tard pour qu’elle admette ses mensonges et me demande pardon. Elle ne peut même pas me regarder dans les yeux», a défendu la Marocaine, déjà condamnée pour d’autres affaires, notamment pour escroquerie à l’aide sociale et pour avoir plumé un avocat neuchâtelois qui s’était entiché d’elle.