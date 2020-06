Suisse

Mea culpa après avoir traité un enfant comme un criminel

Un garçon de 8 ans avait été pris pour cible par la police après avoir demandé s’il pouvait acheter quelque chose avec un faux billet. La directrice du département de la sécurité de Bâle-Campagne lui a présenté vendredi ses plus plates excuses.

La police a enquêté durant un mois pour retrouver ce garçon de 8 ans parce qu'il a essayé d'acheter quelque chose avec un faux billet dans un magasin du village de Bâle-Campagne. La photo de profil et de face de l'auteur du crime.

Interrogatoire, prise de photos face-profil, fouille du domicile. Ce n’est pas moins de trois heures de procédure policière qu’un garçon de 8 ans et son frère de 10 ans, traités comme de vrais criminels, ont subi de la part de la police bâloise. Leur délit? Avoir demandé en plaisantant s’ils pouvaient acheter quelque chose avec des billets factices dans un épicerie Volg à Diegten (BL).

Cette affaire, révélée cette semaine par la «Basler Zeitung» et reprise par la presse internationale, a connu vendredi un nouveau rebondissement. Après que le personnel du magasin Volg a présenté ses excuses au plus jeune et à sa famille pour avoir dénoncé son «crime» à la police, c’est au tour de la directrice du département de la sécurité de Bâle-Campagne de présenter des excuses. Kathrin Schweizer a appelé vendredi la famille du jeune «faux monnayeur» admettant que la police avait dépassé les bornes. Une lettre officielle adressée a également été envoyée.