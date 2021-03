Cinéma : Méchant dans «James Bond» et star d’«Alien», Yaphet Kotto est mort

L’acteur américain, révélé dans les années 1970, est décédé à l’âge de 81 ans.

Capture d’écran «Vivre et laisser mourir»

L’acteur avait été applaudi pour son interprétation du Dr Kananga dans le film de James Bond «Vivre et laisser mourir» en 1973.

Yaphet Kotto n’est plus. Star de James Bond «Vivre et laisser mourir» (1973), «Alien, le huitième passager» (1979) et «Midnight Run» (1988), l’acteur américain s’est éteint aux Philippines, le 14 mars, écrit Variety. «Il était une légende», a écrit lundi, sur Facebook, son épouse Sinahon Thessa.