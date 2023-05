L'humoriste Artus est méconnaissable après son régime

Après avoir pesé jusqu’à 125 kilos et subi de la grossophobie à de multiples reprises, Artus n’est désormais plus le même homme. Mardi 23 mai, l’humoriste a dévoilé une photo de son impressionnante perte de poids, dans une story Instagram. Torse nu et musclé, le Français de 35 ans pose fièrement devant son miroir. «35 kilos en 4 mois», a-t-il écrit en légende du cliché, tout en remerciant son coach.