Transformation complète

Méconnaissable, Khloe Kardashian suscite la colère de certains fans

Les admirateurs de l’une des sœurs Kardashian ne reconnaissent plus leur idole. Certains l’accusent d’être passée sous le bistouri. Un expert donne son avis.

Il est rare de passer 24 heures sans avoir de nouvelles révélations sur l’une des familles les plus médiatisées des États-Unis: les Kardashian. Cette semaine, c’est Khloe, la sœur de 39 ans, qui, après avoir été la cible de rumeurs concernant une éventuelle grossesse, a à nouveau attiré l’attention. Cette fois, c’est un récent post sur Instagram, celui de trois photos d’elle affichant des cheveux blonds fraîchement teints, un bronzage étudié et un corset blanc qui est au cœur des discussions. Les fans de Khloe Kardashian sont en effet nombreux à trouver la star méconnaissable sur ces clichés et l’accusent d’avoir eu recours à la chirurgie esthétique, rapporte le OK! online.