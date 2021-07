JO 2020 - Médaillé à 57 ans, il est pourtant loin du record

Lundi, le tireur Abdullah Alrashidi est monté sur la troisième marche du podium en skeet, derrière le grand favori Vincent Hancock (USA) et Jesper Hansen (Danemark).

Avec sa grande moustache et son large sourire, le Koweïtien a attiré l’attention non seulement grâce à son look, mais également en raison de son âge. Il fêtera ses 58 ans le 23 août prochain. Décrocher une médaille olympique à 57 ans, c’est exceptionnel, mais ce n’est pas un record.