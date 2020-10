Mathias Flückiger a ajouté samedi une médaille (six désormais) à la récolte déjà foisonnante de l’équipe de Suisse aux Championnats du monde de Leogang, dans les Alpes autrichiennes.

Le Bernois a pris la deuxième place du cross country, derrière le Français Jordan Sarrou et devant un autre Français, Titouan Carod.

Derrière, Flückiger a contenu les velléités de Carod et a finalement passé la ligne avec 10 secondes d’avance sur le médaillé de bronze.

Les autres Suisses ont bien roulé, deux se sont classés dans le Top 10: Filippo Colombo 7e (à 2’12’’) et Nino Schurter 9e (à 2’33’’).

Sina Frei au pied du podium

Chez les dames, après 2015 et 2019, la Française Pauline Ferrand-Prévot est devenue championne du monde la troisième fois. Elle s’est imposée devant l ’ Italienne Eva Lechner et l ’ Australienne Rebecca McConnell.

La Suissesse Sina Frei (23 ans), double championne du monde chez les M23 (2017 et 2019), a raté la médaille dans les montées et finit au pied du podium pour 45 secondes (4e). La Zurichoise fait toutefois mieux que ses compatriotes Jolanda Neff (6e) et Alessandra Keller (10e).