Israël : Un médaillé olympique au centre du débat sur le mariage civil

Médaillé d’or à Tokyo, le gymnaste Artem Dolgopyat ne peut pas se marier dans son pays car, de par sa filiation, il est considéré comme non juif selon la loi. Le débat est lancé.

En remportant dimanche la finale du sol aux JO, Artem Dolgopyat, 24 ans, est devenu un héros dans son pays, qui n’avait jusqu’ici remporté qu’une seule médaille d’or, en 2004 en planche à voile, et jamais en gymnastique. «Vous avez fait l’histoire en bleu et blanc», a salué le Premier ministre Naftali Bennett, en référence aux couleurs du drapeau israélien.

Mais les premiers instants d’euphorie nationale ont rapidement laissé place à un débat: Artem Dolgopyat, Israélien né en Ukraine d’un père juif et d’une mère non juive, ne peut pas se marier car son pays ne le considère pas comme juif. En Israël, il faut en effet avoir une mère juive pour être considéré comme juif ou s’être converti au judaïsme conformément à la halacha, la stricte tradition religieuse orthodoxe. Plus d’un million d’immigrants sont arrivés en Israël de l’ex-URSS, dont environ 300’000 qui ne sont pas juifs selon la halacha. Dans un pays où seuls les mariages religieux de même confession sont reconnus, il faut soit se convertir, soit se marier civilement à l’étranger et faire reconnaître l’acte de mariage une fois de retour au pays.