Jeux olympiques : Médaillés de Pékin: «Vous avez procuré une grande joie à la population suisse»

La ministre des Sports Viola Amherd a reçu à Berne les médaillés des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin. «Vous avez réalisé une performance exceptionnelle dans des conditions difficiles», a-t-elle souligné.

La Suisse a récolté 7 médailles d’or à Pékin. olympics.com

La cheffe des sports Viola Amherd a accueilli à Berne les athlètes suisses qui ont obtenu des médailles et des diplômes aux Jeux olympiques et paralympiques de Pékin 2022. La Valaisanne a reçu tout ce petit monde dans la salle du Conseil national. Elle a s’est félicité du bilan réjouissant des 15 médailles suisses obtenues et du nombre record de 33 diplômes olympiques récoltés.

Enthousiasme dès le réveil

«Vous avez procuré une grande joie à la population suisse, suscitant l’enthousiasme dès le matin à la table du petit-déjeuner», a-t-elle précisé dans son discours. Les 7 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 6 médailles de bronze ont toutes été remportées par Swiss-Ski, a relevé la Valaisanne. L’association faîtière du ski, qui connaît un succès phénoménal, a également fourni le plus grand nombre d’athlètes, a-t-elle ajouté.

«Je n’oublierai pas non plus la petite délégation suisse aux Jeux paralympiques, qui comptait 12 sportifs et sportives. Ils ont concouru sur les mêmes pistes de ski difficiles que les autres. Ils se sont bien battus, ont maîtrisé les exigences techniques élevées, même si la chance de la compétition a parfois fait défaut», a-t-elle souligné.

Pandémie et guerre en Ukraine

La ministre des Sports n’a pas manqué d’évoquer la pandémie de Covid, omniprésente pour les athlètes obligés de suivre des consignes extrêmement strictes ni la guerre en Ukraine qui s’est invitée en plus aux Jeux paralympiques. «Nous avons ressenti la solidarité avec l’équipe ukrainienne à Pékin», a-t-elle souligné.

Et de conclure son discours en remerciant les athlètes: «Vous avez réalisé des performances exceptionnelles dans des conditions difficiles en Chine. Vous avez parfaitement représenté la Suisse en tant qu’ambassadeurs et modèles pour les enfants et les jeunes».