Le Tribunal d’arrondissement de Saint-Gall s’est penché mercredi sur une nuit torride aux conséquences fatales, remontant au mois d’août 2015. Un médecin alémanique et une doctoresse italienne, entretenant une relation de nature purement sexuelle, s’étaient donné rendez-vous à Saint-Gall. La jeune femme, alors âgée de 32 ans, est arrivée au domicile de son partenaire entre 18h et 19h.

Selon l’acte d’accusation, ils ont d’abord bu du champagne avant de filer sous la douche. Les deux se sont ensuite adonnés à des pratiques sexuelles violentes, impliquant l’usage de sextoys et des jeux de ligotage. Selon le procureur, le tout a duré plusieurs heures, soit jusqu’à environ minuit, heure approximative du décès de la trentenaire. À en croire l’accusation, ce sont les pratiques sexuelles violentes qui ont causé le décès.

Le médecin saint-gallois a alerté la police vers 1h15 avant de planquer les sextoys dans sa cave. L’accusé n’avait pas jugé nécessaire de contacter les secours. En appelant les forces de l’ordre, il a uniquement affirmé: «Une femme est venue me rendre visite d’Italie. Maintenant, elle est décédée.» Raison pour laquelle le Ministère public l’a accusé d’homicide par négligence et de non-assistance de personne en danger. En tant que médecin, il aurait dû savoir que les pratiques violentes comportaient des risques pour la jeune femme de 32 ans, qui ne pesait que 49 kilos pour une taille de 1m70. Qui plus est, cette nuit-là, il faisait très chaud: le mercure affichait encore 21 degrés à 3h du matin. Le Ministère public a requis une peine pécuniaire avec sursis de 240 jours-amende à 650 francs, assortie d’une période probatoire de deux ans.