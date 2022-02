Canton de Zurich – Médecin dans le collimateur des autorités pour des vaccins facturés à double

La vaccination contre le coronavirus est prise en charge par la Confédération. Plusieurs patients d’un médecin zurichois ont donc dû regarder à deux fois en ouvrant récemment leur courrier. Selon «Blick», le docteur leur réclame entre 150 et 200 francs pour les trois doses administrées. «J’ai cru qu’il s’agissait d’une erreur. J’ai donc contacté le cabinet. La médecin m’a immédiatement coupé la parole pour me dire que la vaccination représentait pour lui un gros travail et que j’étais la première des 220 patients à me plaindre», raconte une des patientes concernées, contactée par le journal. Après de rudes négociations, elle est néanmoins parvenue à ce que le médecin annule sa facture.