Argentine : Médecin de Maradona: «Le gros va chier en mourant»

Leopoldo Luque, le neurochirurgien qui s’occupait de Diego Armando Maradona, suscite une nouvelle fois la polémique. Un enregistrement audio provoque un tollé en Argentine.

Le médecin traitant de l’Argentin faisait déjà l’objet d’une enquête pour homicide involontaire ; voici qu’il suscite à présent la polémique. En cause , des propos p résents sur un enregistrement WhatsApp et dont le média «Infobae» a diffusé le contenu dimanche. Dans le fichier audio, on peut entendre Leopoldo Luque, le neurochirurgien de Diego Armando Maradona , parler avec Agustina Cosashov, la psychiatre de l’ex-footballeur.