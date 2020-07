Vaud

Médecin puni pour avoir pressé son amie d’avorter

Un urologue n’a pas respecté les procédures en intervenant de façon personnelle dans l’IVG de sa propre compagne.

Au départ, c’était un simple match sur Tinder, qui remonte à décembre 2017. Très vite, Caroline* et Christopher* ont des relations sexuelles, qui sont non protégées. Peu après, elle tombe enceinte alors que lui ne veut pas d’enfant. Lorsque Caroline lui annonce la nouvelle, deux mois après leur rencontre, Christopher ne se laisse pas amadouer: il désire qu’elle avorte. Elle, par contre, veut aller au bout de sa grossesse: hors de question d’avorter, d’autant plus qu’elle l’a déjà fait une fois, dix-huit mois plus tôt.