Vaud – Médecine: la SVM demande à l’Etat de ne pas politiser la grille tarifaire

Les médecins remportent une bataille

Peu avant Noël, le Canton a annoncé une baisse de la VPT de 1 centime (94 au lieu de 95). Début janvier, l’Association des médecins de famille et de l’enfance vaudois déplorait cette décision, qu’elle estimait prise sans consultation des partenaires, à savoir les médecins et les assureurs. Pour finir, la semaine dernière, «le Conseil d’État a approuvé pour l’année 2022 la convention tarifaire concernant la valeur du point tarifaire Tarmed conclue entre la SVM et tarifsuisse», non sans déplorer que les assurés vaudois connaîtraient en 2022 des valeurs de points tarifaires différentes en fonction de leur assureur (certains sont à 94 centimes et d’autres à 95). Ce rétropédalage partiel de l’Exécutif vaudois a été reçu par la SVM comme une victoire. «Le Conseil d’État a pris le 26 janvier la seule décision légalement possible: réapprouver cette convention», communique la société. De plus, comme le demandait la SVM, le gouvernement a admis «la nécessité de mener des travaux plus approfondis pour objectiver l’impact d’une potentielle baisse de la valeur du point Tarmed pour les cabinets médicaux de premier recours».