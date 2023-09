Médecine: Un coeur de porc a été greffé sur un humain pour la deuxième fois

Le patient d’alors, David Bennett, était décédé environ deux mois après l’intervention, «à cause d’une multitude de facteurs, y compris son mauvais état de santé» avant la greffe, a écrit l’université dans un communiqué vendredi. De telles transplantations d’organes d’animaux sur des humains, appelées xénogreffes, pourraient offrir une solution à la pénurie chronique de dons d’organes. Plus de 100’000 Américains sont actuellement sur liste d’attente pour une greffe.

«La seule option»

La nouvelle opération a eu lieu le 20 septembre. Lawrence Faucette, ancien militaire à la retraite, était atteint d’une grave maladie du cœur le condamnant de façon quasi certaine. Il a été déclaré inéligible à recevoir une greffe de cœur humain, et cette solution représentait donc pour lui «la seule option», selon le communiqué. «Au moins, maintenant, j’ai de l’espoir et j’ai une chance», avait-il déclaré avant l’intervention, selon la même source. «Nous n’avons pas d’autres attentes que de passer davantage de temps ensemble», a déclaré sa femme. «Cela peut être aussi simple que de nous asseoir sur le porche devant la maison et de prendre notre café ensemble.»