Médecine: Un rein de porc a fonctionné sur un humain durant deux mois

«Nous avons beaucoup appris ces deux derniers mois grâce à des observations détaillées et des analyses, et nous avons de bonnes raisons d’être optimistes pour l’avenir», a déclaré dans un communiqué le Dr. Robert Montgomery, directeur de l’Institut de transplantation de l’hôpital NYU Langone de New York, où a été réalisée la procédure.