Londres : Médecins britanniques inquiets de la pénurie d'essence

Les travailleurs essentiels peinent à faire le plein en raison d'une pénurie de carburants au Royaume-Uni, amplifiée par la panique d'automobilistes qui ont fait des réserves par précaution.

Armée prête

Pas d'apaisement

Travailleurs essentiels

Gouvernement rassurant

Face à la crise, le gouvernement a appelé les chauffeurs de l’armée à se préparer à livrer, si nécessaire, du carburant aux stations-service. Ils recevront une formation spécialisée avant d’être déployés. Toutefois, le ministre des Transports, Grant Shapps, s’est voulu rassurant, évoquant mardi de «premiers signes timides de stabilisation des stocks des stations-service. Plus tôt nous pourrons tous revenir à nos habitudes d’achat normales, plus tôt la situation reviendra à la normale», a-t-il déclaré à la télévision. «Les niveaux extrêmement élevés de demande vus au cours du week-end se sont atténués», a souligné sur SkyNews Brian Madderson, président de la Petrol Retailers Association, qui représente des stations-service. Il espère y voir les «premiers signes d’un retour à l’équilibre au cours de la semaine.»

Manque de chauffeurs

Pour tenter de résoudre les difficultés de recrutement et attirer davantage de chauffeurs routiers étrangers, le gouvernement a récemment annoncé assouplir temporairement les règles en matière de visas afin d’attirer davantage de chauffeurs étrangers. Le manque de chauffeurs, estimé à 100'000, dure depuis plusieurs mois à cause de la pandémie et du Brexit combinés, le Parti travailliste accusant le gouvernement conservateur de Boris Johnson de s’être «endormi au volant» et ne pas être intervenu assez tôt.