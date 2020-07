Médecins cantonaux en faveur du port du masque généralisé

Rédiger un nouveau commentaire

Tenté le masque hier 02.07.2020 à 08:39

J ai tenté hier le masque. Il faisait trop chaud. J ai eu du mal a respirer. Je l ai touché x fois avec mes mains. Au bout d un quart d heure, je l ai baissé pour ne couvrir que la bouche. C est juste impossible et a mon avis ca ne sert a rien. Laisser se repandre ce virus tranquilement et parier sur l immunité, voila la solution