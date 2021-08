Genève : Médecins d’ados transgenres dénoncés par les parents

Les praticiens font l’objet d’une enquête pour avoir prescrit des hormones à leurs patientes mineures, qui souhaitaient opérer un changement de genre.

Les deux adolescentes de 16 et 17 ans souffrent de dysphorie de genre, soit une détresse liée à la discordance entre l'identité de genre et le sexe assigné à la naissance.

Deux médecins genevois font face à la colère de parents mécontents. Leurs filles, deux adolescentes de 16 et 17 ans, souffrent de dysphorie de genre, soit le fait d’avoir l’impression d’être né avec le mauvais sexe. Selon une information du «Matin Dimanche», un des deux praticiens, un psychiatre, leur avait prescrit l’an dernier des hormones masculines et une ablation des seins, afin de les aider à s’affirmer en tant que garçon. Une traitement octroyé à la hâte durant une période de questionnement, estiment les parents, qui ont dénoncé les médecins auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé. Deux enquêtes administratives ont ainsi été ouvertes contre eux, en mars et en juin. La thérapie des deux ados a également été suspendue.