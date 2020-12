Suisse : Médecins du Monde aidera les sans-abris vaudois

L’ONG internationale installe une antenne santé dans les lieux d’accueil nocturne des villes vaudoises. Un partenariat institutionnel est également prévu.

Soins d’hygiène et de confort, inscription dans le réseau de soins, prise en charge in situ et promotion de la santé sont les principaux besoins mis en évidence, souligne l’ONG. «La demande est venue de la part des centres d’accueil», précise à Keystone-ATS Antoine Morata, responsable communication de Médecins du Monde Suisse.

Environ 2000 sans-abri en Suisse romande

En Suisse romande, environ 500 femmes et 1500 hommes vivent dans la rue, estime l’ONG. Les conditions de vie des personnes sans-abri sont extrêmement précaires et les exposent à davantage de problèmes de santé physique et psychique. Isolées, sans accès au logement et sans suivi médical régulier, les personnes sans-abri appréhendent trop souvent d’approcher les structures de soins adaptées, dit-elle.