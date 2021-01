La Fédération suisse des médecins (FMH) part du principe qu’une proportion considérable de médecins s’abstiendra de la vaccination contre le coronavirus, indique la «NZZ am Sonntag». La faîtière base son estimation, selon laquelle 30% des médecins ne se feront pas vacciner, entre autres sur une enquête menée auprès d’environ 2300 médecins et infirmières en Allemagne. Selon le sondage réalisé au début du mois de décembre, 27% des praticiens étaient contre la vaccination ou n’étaient pas encore sûrs de se faire piquer, selon le journal médical allemand «Ärzteblatt».

On sait également qu’une grande partie du personnel infirmier en Suisse est sceptique quant au vaccin. Selon une enquête du portail Medinside, un peu moins d’un tiers des travailleurs de la santé sont prêts à se faire piquer.

Arguments multiples

Parmi les sceptiques, le journal cite Simon Feldhaus, un praticien zougois. Même s’il voit quotidiennement des malades, il ne veut pas être vacciné contre le virus pour l’instant. «Je doute de l’innocuité du vaccin», déclare-t-il. Ce qui rend sceptique ce généraliste et naturopathe n’est pas seulement la vitesse record de développement du vaccin Covid, mais aussi la nouvelle technologie de l’ARN messager sur laquelle sont basés les vaccins Moderna et Pfizer/Biontech. «Nous n’avons aucune expérience en la matière», conclut-il.

Jürg Schlup, le président sortant de la FMH, voit une autre raison possible à la réticence de certains praticiens. Beaucoup ont déjà été touchés par la maladie et pensent être immunisés. Enfin, Philippe Luchsinger, président des médecins de famille et pédiatres suisses, lance une autre explication: selon lui, les médecins qui travaillent dans la recherche, par exemple, sans contact direct avec les patients, seront moins enclins à se faire vacciner.