Médecins épuisés: «La situation est inquiétante»

Burn-out et dépression

En 2019, 162 docteurs ont contacté le réseau de soutien pour médecins ReMed. Un record absolu depuis sa création il y a plus de dix ans. Le burn-out, la dépression et la pression subie au travail figurent parmi les principales raisons d’appel. Une jeune interniste de 32 ans raconte à «SonntagsBlick»: «Quand j’ai appelé, mon coeur battait très fort, je transpirais et j’avais le vertige.» La jeune femme explique ne plus avoir pu supporter les tensions et le stress au travail. La situation était devenue si insupportable qu’elle a même envisagé de changer de métier. Pour finir, elle a accepté de suivre une psychothérapie.