Madagascar : Médecins sans frontières voit ses activités menacées faute de visas

Le personnel international MSF disposait de visas d’une durée de trois mois non renouvelables. Mais depuis juillet, face à la menace du variant Delta, le gouvernement malgache a renforcé la fermeture des frontières et les travailleurs humanitaires ne sont plus autorisés à entrer sur l’île, a expliqué MSF.