Contre une «vaccination expérimentale sur les humains». C’est ainsi que se définit le collectif signataire de la lettre envoyée à de nombreux médecins valaisans figurant sur la liste publique de professionnels pratiquant la vaccination. Le courrier menace ces praticiens de plainte pénale pour avoir administré les produits à «ARN messager», soit ceux proposés par Pfizer et Moderna, révèle «Le Nouvelliste». L’argumentaire, proche de celui du Collectif Santé qui réunit des médecins, des infirmiers, des naturopathes ou encore des chamans, s’approche de celui utilisé par les mouvements complotistes. Il critique une méconnaissance de la technologie utilisée, de la composition du vaccin et des effets secondaires. «A propos, savez-vous ce que Covid signifie? Et si c’était un composant du vaccin? (…) C’est l’alliance qui fait la promotion d’une identité numérique mondiale», retranscrit le quotidien valaisan.