Affaire Pell : Médias australiens condamnés pour violation du black-out

Les médias n’avaient pas respecté la règle leur imposant de ne pas évoquer le procès de l’ex-numéro trois du Vatican, afin d’éviter d’influencer les jurés d’un deuxième procès qui n’a finalement pas eu lieu.

«Provocation flagrante et délibérée»

La plupart des amendes ont été infligées à des journaux et des sites internet appartenant aux deux plus grands groupes de médias australiens, News Corp de Rupert Murdoch et son concurrent Fairfax Media, désormais aux mains du groupe Nine. John Dixon a qualifié les reportages réalisés par ces deux groupes de presse de «provocation flagrante et délibérée à l’autorité de la Cour». D’autres entreprises ont été condamnées à payer des pénalités allant de 10’000 à 30’000 dollars.