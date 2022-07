Droit à l'avortement: «Médicalement, je savais quoi faire. Mais légalement...»

Les gynécologues américains en «état de stress» : «Médicalement, je savais quoi faire. Mais légalement...»

Getty Images via AFP

«Médicalement, je savais quoi faire. Mais légalement...», avoue la professionnelle. Depuis cette volte-face historique, le paysage légal est mouvant avec de nombreuses zones d’ombre, ce qui crée «un niveau de stress élevé dans la profession», relève Harry Nelson, avocat spécialisé dans la défense des médecins. Dans l’Ohio, où travaille le Dr Winchester, les avortements restent possibles mais uniquement jusqu’à six semaines de grossesse et la formulation de l’exemption pour «urgence médicale» est ambiguë.

Sa patiente ayant dépassé ce terme, la médecin a appelé les services juridiques de son hôpital avec une salve de questions: «Comment la protéger sur le plan légal? Comment me protéger? Protéger mon institution, les infirmières, l’anesthésiste? Tout le monde est concerné», relève cette obstétricienne dans un entretien avec l’AFP.

«Confusion»

Les lois interdisant de pratiquer des IVG sont assorties de peines conséquentes pour les professionnels de santé qui encourent de lourdes amendes et des sentences pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison. La menace de poursuites, et les frais juridiques associés, crée «une situation bizarre, où les médecins sont anxieux même quand ils fournissent des soins légitimes pour sauver des vies», souligne Me Nelson.