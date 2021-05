Pharma : Les génériques sont presque deux fois plus chers en Suisse

Par rapport à l’année précédente (42%), la différence de prix des génériques a légèrement augmenté. Pixabay/Image d’illustration

Sur le marché des médicaments, les différences de prix sont particulièrement importantes pour les génériques: ils sont en moyenne 45,2% moins chers dans les pays européens comparés qu’en Suisse, selon la douzième comparaison de prix avec l’étranger réalisée ce printemps par santésuisse et Interpharma. Dans les pays étrangers européens, le niveau du prix des médicaments protégés par un brevet est en moyenne 6,9% inférieur à celui de la Suisse. Les préparations originales, dont le brevet a expiré, coûtent 11,5% moins cher à l’étranger.

Pour les médicaments protégés par un brevet et ceux dont le brevet a expiré, cela est dû à l’évolution du taux de change. D’après la comparaison de cette année, sur la base d’un taux de change de 1 franc égal 1,11 euro appliqué par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour le contrôle, les 250 préparations originales brevetées figurant en Suisse dans la liste des spécialités et affichant le plus gros chiffre d’affaires étaient, en moyenne, 6,9% moins chères dans les pays étrangers comparables qu’en Suisse. L’accroissement de la différence par rapport à l’année précédente (4,5%) est essentiellement dû à l’évolution du taux de change.

Pour les préparations dont le brevet est arrivé à échéance, la comparaison de prix se base sur les 250 substances actives tombées dans le domaine public, qui génèrent le plus fort chiffre d’affaires. Les prix des produits originaux tombés dans le domaine public étaient 6,9% plus bas pour la moyenne des pays de référence par rapport à la Suisse. Pour les génériques, la différence de prix avec l’étranger est de 45,2%. Les génériques sont donc en moyenne près de deux fois plus chers en Suisse que dans les pays de comparaison.

200 millions de plus en Suisse

Par rapport à l’année précédente (42%), la différence de prix des génériques a légèrement augmenté. Verena Nold, directrice de santésuisse, affirme: «Dans tous les groupes de médicaments, les différences de prix ont encore augmenté par rapport à l’année précédente et les payeurs de primes le ressentent malheureusement très directement: pour les médicaments protégés par un brevet, nous déboursons en Suisse plus de 200 millions de francs de plus que dans les pays de comparaison, et pour les génériques quasiment le double. L’introduction d’un système de prix de référence permettrait payeurs de primes d’économiser plusieurs centaines de millions de francs par an».