Méditerranée: le plus grand hôtel-casino d’Europe a ouvert ses portes à Chypre

Le City of Dreams Mediterranean, établissement de luxe de 14 étages, 7’500 m² de surface de jeu et 500 chambres et suites, a été inauguré mardi dans la ville de Limassol.

1 / 4 Le City of Dreams Mediterranean, hôtel-casino de 14 étages qui a ouvert ses portes mardi dans la ville de Limassol, dans le sud de l’île de Chypre, abrite 500 chambres et suites.

REUTERS Ce luxueux établissement espère notamment faire de l’île une destination de tourisme haut de gamme tout au long de l’année et un lieu de divertissement de classe mondiale. REUTERS Le complexe compte de longues et sinueuses piscines, des installations sportives ou encore un amphithéâtre en plein air. Il est conçu pour attirer plus de 300’000 touristes de plus par an. Chypre. REUTERS

Le City of Dreams Mediterranean, un hôtel-casino de luxe présenté comme «le plus grand d’Europe», a ouvert ses portes mardi à Limassol, dans le sud de Chypre, un complexe conçu pour attirer plus de 300’000 touristes supplémentaires par an sur l’île.

Avec 14 étages, 500 chambres et suites avec vue sur la ville et la mer, de longues et sinueuses piscines, des installations sportives ou encore un amphithéâtre en plein air, «ce complexe est le plus grand de son genre en Europe», a déclaré l’Américain Grant Johnson, le directeur immobilier du City of Dreams, lors de l’inauguration.

Après trois ans de construction et plus de 637 millions d’euros investis, l’établissement «donne à Chypre la possibilité de devenir une destination touristique de premier plan», estime Lawrence Ho, le PDG du groupe hongkongais Melco à l’origine du projet. «Il permet à Chypre de conquérir de nouveaux marchés en Afrique et au Moyen-Orient», a-t-il ajouté.

Un hôtel «où James Bond voudrait se rendre»

Lors de la cérémonie d’ouverture, Lawrence Ho a raconté avoir eu l’idée de construire ce complexe dans la ville côtière de Limassol lors d’une visite effectuée il y a 16 ans pour assister à un mariage. Le projet était de construire un «hôtel où James Bond voudrait se rendre».

Quelques années plus tard, une surface de jeu de 7’500 m², 100 tables et 1’000 machines à sous sont prêtes à accueillir le public – un public qui en a les moyens, les tarifs des chambres en haute saison allant de 425 à 2’300 euros par nuit.

Le City of Dreams, la première propriété que Melco a ouverte en dehors de l’Asie, emploie actuellement 2’000 personnes. Ce luxueux hôtel-casino espère notamment faire de l’île une destination de tourisme haut de gamme tout au long de l’année et un lieu de divertissement de classe mondiale. «Chypre est désormais prête à rivaliser avec l’Europe et le Moyen-Orient dans le domaine du tourisme de luxe», abonde Lawrence Ho.

Casinos légaux depuis 2015

Les casinos n’ont été légalisés à Chypre qu’en 2015. Outre l’église orthodoxe, très puissante dans le pays, une partie de la population y était opposée, comme l’ancien président Demetris Christofias (2008-2013) qui les associait à la «corruption».

Avant la pandémie du Covid, 2019 a été une année record pour le tourisme chypriote, avec 3,97 millions de touristes qui ont dépensé 2,68 milliards d’euros. Ce secteur est un moteur essentiel de l’économie, contribuant à environ 15% du PIB de Chypre.