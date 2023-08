Méditerranée: L’Ocean Viking sauve 438 migrants

SOS Méditerranée a annoncé avoir pris en charge jeudi «272 personnes rescapées», qui se trouvaient sur trois embarcations, dont «32 mineurs non accompagnés, neuf bébés et cinq personnes en situation de handicap», avec «23 nationalités représentées». Plus tard vendredi, l’ONG a indiqué avoir récupéré 166 personnes supplémentaires après avoir «assisté de multiples embarcations en détresse et évacué des personnes rescapées en coordination avec les garde-côtes italiens dans la zone de recherche et de sauvetage située entre la Tunisie et Lampedusa».