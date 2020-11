Les bienfaits de la méditation sont connus: réduction du stress et des angoisses, plus de joie et de sérénité. Mais ce n’est pas si simple de lâcher prise, de se concentrer sur sa respiration, de s ’ ancrer dans le moment présent, comme on dit dans le jargon. La chaîne YouTube La méditation du Geek créée il y a neuf mois, propose de s séances de méditation guidée un peu décalées. Elles s’adressent aux fans de séries, de films, de jeux vidéo et de mangas , ou tout simplement à toutes les personne s qui ont envie de s’évader dans un monde fantastique.