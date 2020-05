«Méditez et prenez soin de vous»

Rédiger un nouveau commentaire

conseils de bonbonne en manque 21.05.2020 à 16:45

Et d'aller rencontrez les malades dans les hôpitaux qui n'ont personnes ni famille, eux le font sans broncher! Moi même à mobilité réduite je sors peu et vois quasi personne, et alors? Suffit d'occuper sont esprit! Lire, écrire, dessiné, tv, Internet, reportage, bricolage, jeux, jeux vidéo, etc.. sinon, dormez et taiser vous!