EMS en Suisse: Médocs distribués à la pelle pour tranquilliser les seniors

En principe, ils sont réservés aux patients atteints de schizophrénie ou d’autres maladies psychotiques. Pourtant, les neuroleptiques sont également utilisés de manière généralisée dans les EMS suisses. C’est ce que montre une enquête non encore publiée, menée dans plus de 600 institutions, dont le «Tages-Anzeiger» a eu connaissance. Seuls les résidents de plus de 65 ans et qui ne souffrent pas de schizophrénie ont été pris en compte pour l’étude représentative de la Suisse alémanique. Malgré cela, 37% d’entre eux ont reçu un neuroleptique.

Une question d’argent

Curaviva, l’association professionnelle des prestataires de services pour les personnes âgées, connaît le problème et propose des alternatives aux neuroleptiques, dans un guide publié l’été dernier déjà. Selon son directeur Markus Leser, il faut une approche davantage centrée sur la personne. «Il faut trouver ensemble le déclencheur pour lequel une personne a un comportement problématique et qu’on réfléchisse ensuite à ce qui peut aider - si possible sans médicaments.» Et d’ajouter: «Cela demande beaucoup de temps et une attention particulière. Or cela n’est tout simplement pas indemnisé dans le système de santé actuel», regrette Markus Leser.