Conseil national - Médocs et alcool chez les jeunes: Berne en sait assez

Combiner alcool et médicaments peut être mortel. ZUM

Les mélanges d'alcool avec des médicaments (somnifères, tranquillisants ou sirops contre la toux à base d'opiacées) semble avoir de l'attrait auprès des jeunes en Suisse, s’inquiétait Jean-Pierre Grin en juin. Dans un postulat adressé au Conseil fédéral, le conseiller national UDC vaudois demandait au Gouvernement de présenter un rapport sur cette consommation.

A l’appui de sa demande, l’élu relevait que ce cocktail avait causé au moins six morts en 2020, et plusieurs dizaines en l'espace de trois ans selon Addiction suisse. Il déplorait le manque de donnée en Suisse concernant cette consommation mixte chez les jeunes.

Garde-fous existants

Dans sa réponse, le Conseil fédéral se dit conscient du problème lié à la polyconsommation dont la lutte s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale Addictions 2017-2024. En plus des mesures structurelles actuelles telles que la restriction de l'accès à l'alcool et aux médicaments par la double exigence d'un âge limite et de la présentation d'une ordonnance, l'accent est mis sur la détection et la prévention de la polyconsommation chez les jeunes.

Selon lui, ce phénomène est déjà largement suivi par différentes entités et «la rédaction d'un rapport ne permettrait pas de livrer de nouveaux enseignements à cet égard». Il relève aussi la bonne coopération entre Cantons et Confédération. Il propose donc au Conseil national de rejeter le postulat.

Différents programmes de recherche

Il rappelle que la Centrale nationale de coordination des addictions (Infodrog) mène une analyse de la situation et des besoins afin de rassembler les connaissances de base sur la thématique «Les jeunes et la polyconsommation» et d'élaborer des recommandations aux professionnels travaillant dans la prévention et la réduction des risques. Les résultats de cette analyse seront disponibles fin 2021.

Afin d'obtenir des données supplémentaires, une question sur la polyconsommation est également prévue dans le cadre de l'étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) en 2022 (enquête auprès d'élèves). Selon la version 2018 de cette cette étude, 4,5% des garçons et 4,1% des filles de 15 ans ont déjà pris au moins une fois des médicaments dans l’intention d’en ressentir les effets psychoactifs.

Par ailleurs, le Fonds de prévention des problèmes liés à l'alcool soutient le projet «Wodka, Benzos & Co: Jugendliche und junge Erwachsene mit Mischkonsum» (Vodka, Benzos & Co: adolescents et jeunes adultes avec une consommation mixte). Ce projet permet de combler les lacunes au niveau des connaissances et d'élaborer des plans d'intervention pour la réduction des risques, et ce grâce à la participation d'adolescents et de jeunes adultes.

Un guide pour les parents