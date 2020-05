Fribourg/France

Médocs vendus sous le manteau à des éleveurs suisses

Un vétérinaire français a écoulé durant plusieurs années des antibiotiques controversés ou des hormones à plus de 200 paysans. Dont certains labellisés Bio Suisse.

Selon la «SonntagsZeitung», l’homme a sillonné la Suisse pendant plusieurs années avec son véhicule tout-terrain afin de vendre au noir des médicaments sous ordonnance – dont des antibiotiques controversés et des hormones – à plus de 200 paysans. Un grand nombre d’entre eux sont établis en Suisse romande. Parmi ses clients figuraient non seulement des producteurs de lait, des éleveurs de chèvres et de moutons, mais également des agriculteurs travaillant pour le label Bio Suisse.