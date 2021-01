Italie : Meduza: house et folk font bon ménage

Le trio italien de house fait fort avec son single «Paradise», en featuring avec l’Irlandais Dermot Kennedy.

Mattia, Luca et Simone (de g. à dr.) ont créé leur trio en 2018.

«Paradise» de Meduza est parmi les trente titres les plus streamés en Suisse sur Spotify. Ce single du trio italien de house a été réalisé avec le chanteur irlandais de folk-pop Dermot Kennedy. «Nous avons découvert Dermot en 2019 quand notre label nous a demandé de remixer son tube «Power Over Me». On a immédiatement remarqué que sa voix, qu’on adore, pouvait coller parfaitement avec notre univers musical», a raconté Meduza à Weraveyou.com.