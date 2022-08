Tennis : US Open: Medvedev et Murray déroulent

Le numéro 1 mondial et l’Écossais ont passé le premier tour à New York sans concéder de sets. Chez les femmes, la Grecque Maria Sakkari, 3e mondiale, a sué.

Tenant du titre à New York, Daniil Medvedev a passé le premier tour sans la moindre difficulté.

Le N.1 mondial et tenant du titre Daniil Medvedev s’est qualifié lundi pour le 2e tour de l’US Open en écartant aisément l’Américain Stefan Kozlov (111e) 6-2, 6-4, 6-0 en 2h01. Au prochain tour, le Russe de 26 ans affrontera le Français Arthur Rinderknech (58e).

Medvedev a remporté l’an dernier à New York son premier Majeur en battant en finale Novak Djokovic, privant ainsi le Serbe d’un Grand Chelem. Puis il a enchaîné sur une finale perdue à l’Open d’Australie en janvier face à Rafael Nadal.

À Roland-Garros, le Majeur qui lui réussit le moins, Medvedev a perdu cette année en 8es de finale et il n’a pas joué à Wimbledon, le tournoi sur gazon ayant refusé les joueurs russes et bélarusses en représailles à la guerre en Ukraine.

«En juniors, il était injouable. J’ai deux ans de plus que lui, une différence d’âge normalement insurmontable chez les juniors, mais il m’avait écrasé. Je suis content d’avoir pris ma revanche», a commenté Medvedev, heureux d’avoir pu s’appuyer sur son énorme service (10 aces et une réussite de 76% sur les points joués sur sa première balle). Le Russe a également réussi 40 coups gagnants pour 20 fautes directes. «Les conditions n’étaient pas faciles, avec cette chaleur et cette humidité», a-t-il reconnu.