Tennis - Medvedev et Zverev lancent enfin le Masters

Alexander Zverev, No 3 mondial, va commencer à faire un blocage avec Daniil Medvedev, qui le devance au classement ATP. Les deux hommes étaient pourtant à égalité parfaite (5-5, dix confrontations sur dur) avant leurs retrouvailles, mardi, pour le tournoi des Maîtres. Mais c’est le champion olympique allemand qui restait sur quatre revers de rang face au récent lauréat de l’US Open, le dernier en date il y a dix jours en demi-finale de Paris-Bercy (6-2 6-2).

La confiance de Medvedev

Vainqueur en trois sets d’Hurkacz , dimanche , sans avoir concédé la moindre balle de break, Medvedev en a sauvé deux dès sa première mise en jeu, grâce à un ace et une attaque sur le côté droit de Zverev. Emprunté sur son jeu de jambes en début de partie, « Sascha » a commis une vilaine double faute à 30A sur le jeu suivant. Et sur le point d’après, Medvedev a collé un immense retour en coup droit pour mieux entrer dans le terrain et réaliser le premier break de la rencontre à la volée (2-0).