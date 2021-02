Tennis : Les Russes et les Américaines en force

Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont rejoint Aslan Karatsev en quarts de finale du tableau masculin à l’Open d’Australie. Chez les filles, Jessica Pegula et Jennifer Brady ont imité Serena Williams.

Daniil Medvedev est en pleine bourre. AFP

Deux jours après sa toute première victoire en cinq sets, le No 4 mondial Daniil Medvedev n'a pas musardé pour rallier son premier quart de finale à l'Open d'Australie, lundi à Melbourne. 6-4, 6-2, 6-3 en 89 minutes: Medvedev n'a pas traîné face à l'Américain Mackenzie McDonald, le moins bien classé des huitièmes de finaliste, retombé des portes du top 50 au 192e rang mondial. Ni perdu son calme, comme ça avait été le cas au tour précédent, quand Filip Krajinovic (33e) remontait de deux sets zéro à deux sets partout.

Avec 29 points gagnants pour seulement 15 fautes directes, la feuille de stats du Russe est excellente. Sa dynamique du moment aussi: à cheval sur 2020 et 2021, Medvedev, vainqueur du Masters 1000 de Paris et du Masters en fin de saison dernière, puis de l'ATP Cup avec la Russie début février, en est désormais à dix-huit victoires consécutives. En quarts de finale pour la première fois à Melbourne, le Russe considère que «c'est une grande réussite». Mais «j'en veux tout le temps plus, bien sûr», ajoute le finaliste de l'US Open 2019 et demi-finaliste de l'édition 2020 du Grand Chelem new-yorkais.

L'attend désormais un duel 100% russe puisque Andrey Rublev (8e) a bénéficié de l'abandon du Norvégien Casper Ruud (28e) après deux sets (6-2, 7-6). Pour la première fois dans l'ère Open, trois joueurs russes figurent ainsi parmi les huit derniers en course dans un tournoi du Grand Chelem, l'inattendu Aslan Karatsev, 114e mondial et issu des qualifications, s'y étant fait une place dès dimanche.

Brady-Pegula, 100% USA

«Rendez-vous au prochain tour Jen», a écrit Jessica Pegula (61e) à destination de sa compatriote Jennifer Brady (24e) sur la caméra que tous signent une fois la victoire acquise. «Je t'attends Jess», lui a répondu Brady environ deux heures plus tard. Brady-Pegula, c'est donc l'affiche d'un quart de finale 100% américain.

La première, qui s'est révélée en atteignant le dernier carré de l'US Open en septembre dernier, a dominé 6-1, 7-5 la Croate Donna Vekic (33e), diminuée par un genou droit douloureux, et largement bandé au début du second set. La seconde, elle, a surmonté un passage à vide dans la deuxième manche pour venir à bout de la No 5 mondiale Elina Svitolina 6-4, 3-6, 6-3. Elle en est récompensée par son tout premier quart de finale en Grand Chelem, à 26 ans.

Ce succès contre Svitolina est le premier de sa carrière face à une joueuse du top 10. Avant cette quinzaine australienne, jamais Pegula n'avait atteint la deuxième semaine en Grand Chelem. Avec Serena Williams qualifiée la veille, les Américaines sont déjà trois au rendez-vous des quarts de finale. Bientôt quatre? Shelby Rogers (57e) défiera en soirée la No 1 mondiale Ash Barty.

Nadal au révélateur Fognini

Sa douleur au dos enfin calmée, au prix d'une infiltration réalisée vendredi, Nadal va pouvoir s'évaluer face à Fognini, un adversaire a priori plus sérieux que ses trois premiers, même si le trentenaire italien revient d'une double opération des chevilles subie au printemps dernier. «Mon dos allait bien aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai moins mal. Le traitement que j'ai suivi a fonctionné, ça évolue bien», s'était réjoui le Majorquin après son troisième tour victorieux samedi, au cours duquel il avait pu réadopter son geste normal au service. «J'ai joué avec une quasi-liberté de mouvement. Cela me donne confiance dans le fait de pouvoir retrouver ma forme physique et mon tennis», avait-il poursuivi.

Un autre Italien aura les honneurs de la Rod Laver Arena en soirée: il s'agit de Matteo Berrettini (10e), opposé au Gref Stefanos Tsistipas (6e). A huis clos toujours, mais avec des bruitages mimant la présence de spectateurs, au troisième des cinq jours du nouveau confinement décrété à Melbourne.