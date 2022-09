US Open: Medvedev: «Si Kyrgios joue comme ça jusqu’à la fin…»

Daniil Medvedev, à gauche, a tiré son chapeau à Nick Kyrgios, vainqueur 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 de leur 8e de finale à l’US Open. AFP

Daniil, que pensez-vous de la façon dont Nick a élevé son niveau de jeu? Et où la différence s’est-elle faite selon vous?

Nick a bien joué. Je crois que c’était assez équilibré jusqu’au 3e set mais après, il a pris le dessus. Physiquement, j’ai commencé à me sentir moins bien, plus fatigué, et je pense que cela a été la clé. C’est dommage parce que je me sentais un peu malade. Je tombe toujours malade une fois aux États-Unis à cause de la climatisation. L’an dernier, c’était à Cincinnati, ce qui était une bonne chose parce que normalement, tu ne tombes pas malade deux fois en deux ou trois semaines. Dans le salon des joueurs ou ailleurs, je peux me couvrir. Mais au vestiaire, il doit faire 20 degrés ou quelque chose comme ça. Tu peux prendre une douche, transpirer et si tu relaxes trop longtemps, tu peux tomber malade. J’avais un peu mal à la gorge aujourd’hui et je pense que physiquement cela a peut-être joué un rôle. Mais en même temps, ce n’est pas une excuse. Nick a bien joué, il m’a battu à Montréal, et je n’étais pas malade.

Est-ce que Nick a déjà mieux joué contre vous? L’avez-vous déjà vu mieux jouer tout court?

Il me semble qu’il avait aussi très bien joué à Montréal mais oui, c’était un match de très haut niveau de sa part. J’ai affronté Novak, Rafa. Ils sont incroyables. Aujourd’hui, Nick a évolué plus ou moins à leur niveau, selon moi. Il a un jeu différent parce qu’il ne vous broie pas. Mais il a un service incroyable et du fond de court, ce n’est pas comme si tu te disais que tu allais avoir l’avantage. Il n’a pas eu beaucoup de déchet et possède tous les coups. S’il joue comme ça jusqu’à la fin du tournoi, il a des chances de le gagner. Mais il va avoir de gros adversaires.

Avec cette défaite, vous perdez votre place de No 1 mondial.